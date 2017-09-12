Лукашенко разрешил создавать профсоюзы в парке "Великий камень"

Александр Лукашенко разрешил создавать профсоюзы в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий Камень". Соответствующий указ №6 он подписал 12 сентября.

Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что указ принят для защиты социально-экономических прав работников организаций, находящихся на территории индустриального парка. Указ разработан с целью постепенного развития индустриального парка, в котором уже зарегистрировано более 30 резидентов.

Документ вступает в силу с момента подписания и является временным, далее он поступает на рассмотрение в Национальное собрание.