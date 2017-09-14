В Минске на ходу загорелся электробус

В Минске на улице Долгобродской загорелся электробус. К счастью, возгорание произошло, когда в салоне не было пассажиров. Информацию об этом предоставили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МСЧ в 13:40, а уже в 13:51 огонь в салоне был потушен.

«Кроме водителя, в транспортном средстве никого не было», – добавила официальный представитель управления МЧС по Минску Ольга Мельченко.

Напомним, что это уже не первый несчастный случай с электробусами в белорусской столице. Ранее электробус попал в ДТП, а еще одна машина была повреждена камнем.