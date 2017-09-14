Минсвязи может продать госдолю белорусского оператора МТС

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь в будущем может продать долю государства в активах оператора МТС. Об этом сегодня сообщил первый замминистра Дмитрий Шедко.

"На данный момент предложений по МТС не было, но если они поступят, мы, конечно, будем их рассматривать. Это нормальная ситуация в бизнесе, когда мы обсуждаем различные варианты, приходят инвесторы. Главное, чтобы в результате страна получала от этого выгоду", - рассказал Дмитрий Шедко.

При этом он не исключает, что слияния и поглощения игроков на рынке будут продолжаться. Так, ранее интернет-провайдер "Атлант Телеком", который принадлежит оператору velcom, купил третьего по величине провайдера в Беларуси - компанию "Гомельский областной техноторговый центр "Гарант".

МТС – крупнейший белорусский оператор связи, доли которого поделены между двумя компаниями: белорусским государственным оператором РУП "Белтелеком" (51%) и российским ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (49%).