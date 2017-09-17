Евгений Касперский согласился выступить перед Конгрессом США

Евгений Касперский, сооснователь и генеральный директор «Лаборатории Касперского», ответил согласием на приглашение комитета по вопросам науки, космоса и технологий при Палате представителей Конгресса США, сообщило агентство Reuters.

По словам Евгения Касперского, заседание Комитета с его участием, где он ответит на вопросы конгрессменов о безопасности продуктов «Лаборатории Касперского», состоится в конце сентября 2017 г., если ему удастся вовремя пройти процедуру ускоренного получения визы.

В своем письме в адрес Reuters Евгений Касперский заявил следующее: «Я ценю и принимаю приглашение для дачи показаний перед Комитетом Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям, и в случае получения ускоренной визы с нетерпением жду публичного обсуждения обвинений моей компании и ее продуктов».

Заседание комитета, на которое приглашен Евгений Касперский, состоится 27 сентября. На него также приглашены правительственные и частные эксперты по кибербезопасности.

Выступление Евгения Касперского в Конгрессе, подчеркивают в Reuters, может стать наиболее значимым действием для решения вопросов с обвинениями компании в шпионаже по поручению Кремля. В дополнение, публичное освещение этого вопроса могло бы способствовать снятию напряжения между Соединенными Штатами и Россией в сфере кибербезопасности.