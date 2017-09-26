В Минске устроят распродажу топовых девайсов Apple

В Минске 29 сентября снизят на 25% цены на планшеты iPad и компьютеры Mac, обустроят тематические зоны в стиле Apple, устроят шоу фокусников и живой концерт с использованием гаджетов. Всё это Apple Premium Reseller приурочит к открытию нового магазина i-Store в ТРЦ Galleria Minsk.



Акция затронет три популярных девайса Apple. Так, iPad последнего поколения с 32 ГБ памяти и модулем Wi-Fi будет стоить 669 рублей (против 896 рублей ранее). Сверхтонкий ноутбук MacBook Air 2017 года выпуска с накопителем 128 ГБ «постройнеет» в цене с 2299 до 1719 рублей. Стоимость последнего MacBook Pro со 128 ГБ изменится с 3469 до 2599 рублей.



Цены на планшеты iPad и компьютеры Mac будут одними из самых привлекательных в мире.

«Такого в Беларуси еще никто не делал. Девайсы Apple последних поколений будут доступны по ценам, которые близки или даже ниже тех, что действуют в США или странах Европы. Те, кто хотел покупать их за границей или на «сером» рынке, теперь смогут сделать это выгоднее в официальном магазине. Мы рассматриваем это как подарок посетителям, речь не идет о заработке», – пояснили в i-Store.



Планшеты и компьютеры станут доступнее сразу после открытия i-Store, которое состоится 29 сентября в 19 часов на первом этаже ТРЦ Galleria Minsk. Специальные цены будут действовать только 3 дня (с 29.09 по 01.10) и только в новом магазине. Правда, количество устройств ограничено, так что акция может завершиться раньше. Девайсы предложат приобрести как единовременным платежом, так и в шестимесячную рассрочку по карте «Халва».



Кроме того, за час до открытия i-Store посетителям устроят шоу в стиле Apple. Приглашенные музыканты сыграют концерт без привычных инструментов – вместо них будут планшеты iPad. Иллюзионисты покажут фокусы с помощью гаджетов Apple, а каждый желающий сможет нарисовать свой портрет на iPad Pro c Apple Pencil. Среди посетителей также разыграют множество ценных подарков.



Атриум торгового центра на один вечер превратят в «мир Apple» с зонами развлечений и обучения. Пока художник будет учить рисовать на iPad, фотограф поможет достичь максимального результата от iPhone-фотографии. В игровой зоне предложат посоревноваться в парах на Apple TV и протестировать возможности дополненной реальности.



Напомним, магазин Apple Premium Reseller в ТРЦ Galleria Minsk будет представлять собой шоу-рум площадью более 100 кв. м. Одним из главных отличий нового магазина станет специальная секция для консультаций и обучения Flex Table, на которой вы сможете узнать о потрясающих функциях ваших гаджетов Apple, получить ответы на интересующие вопросы и настроить свой девайс. Мировые новинки будут поступать в i-Store в числе первых в Беларуси, а цены обещают поддерживать на рыночном уровне.