Microsoft признала смерть Windows 10 Mobile

Джо Белфиор (Joe Belfiore), корпоративный вице-президент Microsoft, опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter серию твитов, в которых, фактически, признает смерть платформы Windows 10 Mobile.

По его словам, Microsoft очень старалась стимулировать сторонних разработчиков создавать приложения под Windows 10 Mobile, в том числе платила им и создавала для них специальные решения, но объем пользователей смартфонов на базе Windows 10 Mobile слишком мал, чтобы большинство компания была заинтересована в инвестициях в это направление разработки.

В результате, Microsoft продолжит поддерживать Windows 10 Mobile, выпускать исправления ошибок и обновления безопасности, но создание новых возможностей и устройств больше не является приоритетом. Конечным пользователям Белфиор посоветовал выбирать ту платформу, что лучше для них самих.