В пять раз: в Беларуси растет популярность LTE

Белорусы внушительно увеличили объемы потребляемого LTE-трафика – за последние три месяца специалисты beCloud зафиксировали рост показателей более чем в пять раз по отношению к такому же периоду прошлого года – с 1,5 петабайт трафика до 8,5 петабайт в 2017-ом.

Значительно расширилась география городов LTE – инфраструктурный оператор более чем на треть увеличил количество населенных пунктов с присутствием технологии высокоскоростного мобильного интернета. С сегодняшнего дня услугой можно пользоваться еще в девятнадцати новых городах страны, общее количество LTE-точек на карте Беларуси превысило семьдесят городов.

Так, наибольшее количество базовых станций LTE было запущено в Витебске и Витебской области. Только в областном центре их появилось шесть, и еще шестнадцать в самом регионе. В качестве LTE-городов теперь представлены Бешенковичи, Глубокое, Докшицы, Миоры, Россоны, Сенно, Толочин, Ушачин, Чашники, Шумилино, LTE-присутствие расширилось в Новополоцке.

В Минской области новые базовые станции появились в Вилейке, Слуцке, Гатово, Жодино, Заболотье, Несвиже, Светлом Пути, Слободе, Хатежино. Напомним, заметное увеличение в самой столице и минском регионе произошло неделю назад – тогда заработало двадцать четыре дополнительных станции LTE, пятнадцать из которых размещаются в столице. Также LTE-сеть расширили в Борисове, Дзержинске, Смолевичах, Боровлянах, Столбцах, Колядичах и агрогородке Лесной.

«Востребованность услуги высокоскоростного мобильного интернета растет, это подтверждают и растущие цифры загруженного трафика в нашей сети. Мобильные операторы ежемесячно фиксируют рост продаж LTE-смартфонов и их использование в собственных сетях, ускоряется и рост абонентской базы», – отметил генеральный директор beCloud Сергей Поблагуев.