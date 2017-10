«Лаборатория Касперского» ищет молодых специалистов по кибербезопасности

«Лаборатория Касперского» запустила международную программу поиска талантов в области кибербезопасности Cybersecurity for the Next Generation. Программа нацелена на студентов и молодых специалистов.

Участникам Cybersecurity for the Next Generation необходимо предложить свое решение реальных кейсов, с которыми бизнес сталкивается в работе. Например, задание PwC заключается в разработке приложения, способного автоматически собирать в социальных сетях новости по теме информационной безопасности и анализировать их. «Газпром нефть» ищет алгоритм, который находил бы в корпоративной сети устройства, несанкционированно подключенные к интернету. Однако не все кейсы носят технический характер: например, сама «Лаборатория Касперского» предлагает написать сценарии игровых тренингов по кибербезопасности в сферах здравоохранения, банковского сектора и розничной торговли.

Победитель программы получит грант в размере 10 тысяч долларов. Занявший второе место поедет на Security Analyst Summit, а третье — на другую профильную конференцию по информационной безопасности. Кроме того, участников ждут призы от партнеров: стажировки, гаджеты и другие полезные подарки.

Заявки принимаются до 1 ноября как от индивидуальных участников, так и от команд до трех человек. Не позднее 8 ноября экспертное жюри выберет финалистов. Их пригласят на международный финал, который состоится в Праге 5-6 декабря.