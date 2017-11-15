Платежный сервис Samsung Pay стал доступен в Беларуси

Компания Samsung Electronics и международная платежная система Mastercard объявляют о том, что мобильный платежный сервис Samsung Pay доступен в Беларуси. С 15 ноября сервисом могут воспользоваться держатели карт Mastercard, выпущенных МТБанк и Белгазпромбанк, а в скором времени и клиенты БПС-Сбербанк.

К слову, Беларусь стала пятой страной в Европе, где сервис запущен в партнерстве с Mastercard. Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC, сервис поддерживает собственную технологию Samsung - MST. Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты с EMV-чипом или магнитной полосой.

Samsung Electronics не берут комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.

На данный момент Samsung Pay поддерживается на таких устройствах Samsung, как Galaxy Note8, Galaxy S8|S8+, Galaxy S7 edge|S7, Galaxy S6 edge+, Galaxy S6/S6 edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017)|A5 (2017)|A3 (2017), Galaxy A7 (2016)|A5 (2016), Galaxy J7 (2017)|J5.