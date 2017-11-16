Продажи iPhone X стартуют в Беларуси 8 декабря. Цены на нашумевшие смартфоны от Apple будут начинаться от 2999 рублей, а первыми они появятся в сети i-Store в центре Минска – в магазинах уровня Apple Premium Reseller (Ленина, 5 и Победителей, 9).



В Беларуси будут доступны iPhone X во всех цветовых исполнениях – серебристом и «сером космосе». Предзаказы на них стартуют 1 декабря в магазинах и на сайте i-Store – ровно за неделю до начала официальных продаж в Беларуси. Смартфоны будут доставлять во все города в Беларуси.



Стоимость iPhone X с 64 ГБ памяти составит 2999 рублей. Устройство с объемом памяти в 256 ГБ обойдется в 3449 рублей. Смартфон можно будет приобрести в магазинах и на сайте i-Store как единым платежом, так и в беспроцентную рассрочку. Кроме того, можно будет застраховать устройство и подобрать для него аксессуары. Все желающие смогут воспользоваться консультацией эксперта и протестировать устройство прямо в магазине.



«Мы ожидаем всплеск интереса к iPhone X среди белорусов. Старт продаж в России стал заметным событием. В нашей стране также сформировался отложенный спрос: многие поклонники Apple ждут официального появления нового iPhone, чтобы оказаться в числе первых владельцев», – подчеркнули в i-Store.



iPhone X называют самым инновационным и ожидаемым смартфоном в мире. Корпус из сверхпрочного стекла и нержавеющей стали вмещает 5,8-дюймовый дисплей Super Retina почти без рамок и мощный процессор A11 Bionic с нейронным модулем для 3D-игр и дополненной реальности. Камера смартфона обладает двойной оптической стабилизацией изображения, а фронтальный фотомодуль позволяет делать селфи с портретной подсветкой и эффектом глубины резкости. Также можно создавать анимированные эмодзи, повторяющие мимику пользователя.

Предусмотрен и сканер лица Face ID (вместо физической кнопки Home), который может использоваться для разблокировки, аутентификации и оплаты. Смартфон работает на iOS 11 и обладает функцией беспроводной зарядкой.