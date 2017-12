Браузер Vivaldi выпускает версию для Raspberry Pi и других Linux-устройств на базе ARM

Браузер Vivaldi впервые выпускает экспериментальную версию для Linux-устройств на базе процессоров ARM, включая Raspberry Pi.

В дополнение к платформам Windows, macOS and Linux (x86/x86_64), браузер Vivaldi теперь также доступен для ряда Linux-устройств на базе ARM. В их числе модели одноплатных компьютеров Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 2 and Raspberry Pi 3, а также CubieBoard, ASUS Tinker Board и другие.

“Мы рады представить браузер Vivaldi для популярных устройств Raspberry Pi, а также и других Linux-устройств на базе ARM. Пользователи Raspberry Pi, которым нужен более гибкий и многофункциональный браузер, наверняка по достоинству оценят Vivaldi», – говорит Йон фон Течнер, исполнительный директор Vivaldi Technologies.

Vivaldi предоставляет широкие возможности пользователям, предпочитающим настраивать работу браузера согласно своим предпочтениям. Новая экспериментальная версия призвана дать пользователям большую гибкость для работы с Raspberry Pi и другими ARM-устройствами.

Пользователи Vivaldi могут оптимизировать настройки браузера на устройствах Raspberry Pi и таким образом повысить общую производительностью работы. Так, можно отключить воспроизведение анимированных GIF-изображений или просматривать веб-страницы в режиме чтения. В браузере Vivaldi также есть ряд встроенных возможностей, благодаря которым работа в сети становится в целом быстрее: функция сохранения снимка страницы; создание заметок прямо в браузере и многое другое.

Браузер Vivaldi для Raspberry Pi доступен для бесплатного скачивания здесь: Загрузить Vivaldi для Linux ARM, Загрузить Vivaldi для Linux ARM.

Чтобы установить Vivaldi для операционной системы Raspbian, достаточно дважды щелкнуть мышью по иконке скачанного приложения.