Названы худшие пароли 2017 года

На протяжении семи лет компания SplashData составляет список самых неудачных паролей года. Недавно эксперты представили новый рейтинг худших паролей, которыми пользователи защищают свою электронную почту, страницы в соцсетях и другие личные учетные записи.

На первом месте по популярности уже который год находится пароль "123456". Второе место досталось слову "password", третье - сочетанию цифр "12345678", четвертое и пятое - "qwerty" и "12345".

Также в рейтинг вошли такие пароли, как "qwerty", "football", "admin", "welcome", "login", "abc123", "dragon", "passw0rd’ и "master". В уходящем году пользователи добавили несколько новых паролей в список самых худших - это "letmein", "iloveyou", "monkey", "starwars", "hello", "freedom", "whatever", "qazwsx" и "trustno1".

Многие пользователи полагают, что замена буквы "o" на цифру "0" ("passw0rd" вместо "password") усложнит жизнь хакерам, однако на самом деле это не так - взломщики знают об этом несложном трюке и легко обходят его, предупреждают в Splashdata. Кроме того, хакеры следят за новинками кино и культуры, поэтому не стоит думать, что вы единственный, кто придумал себе пароль "starwars".

Специалисты рекомендуют создавать сложные пароли из букв, цифр и дополнительных символов (знак решетки, подчеркивание и так далее), а также использовать разные пароли для разных учетных записей. Кроме того, многие сервисы предлагают двухфакторную авторизацию (для входа в систему нужно ввести код из SMS) - ее нужно подключить обязательно, предупреждают в Splashdata.