В Гродно злоумышленники массово взламывали страницы "ВКонтакте"

В Гродно произошел массовый всплеск взлома аккаунтов социальной сети "ВКонтакте". За два дня жертвами злоумышленников стали шестеро человек. Об этом 27 декабря сообщили представители УВД Гродненского облисполкома.

Целью взлома было получение данных банковских карточек друзей жертвы. Мошенники, представляясь владельцем страницы, различными способами пытались заполучить реквизиты платежных карточек.

Позже, получив необходимые данные, злоумышленники похищали с банковских карт доверчивых пользователей деньги. По информации правоохранителей, за три дня было снято 800 белорусских рублей.

В результате этих действий были возбуждены уголовные дела по статьям "Хищение путем использования компьютерной техники" и "Несанкционированный доступ к компьютерной информации".

Это уже не первый случай взлома страниц за последнее время. Так, в августе этого года была совершена серия подобных преступлений, мошенники преследовали те же цели.