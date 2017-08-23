Злоумышленники взламывали страницы белорусов во «ВКонтакте» и выманивали деньги. Об этом 23 августа рассказали специалисты отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Беларуси.

В СК пояснили, что неустановленные лица из корыстных интересов взламывали аккаунты белорусов в соцсети «ВКонтакте». После того, как они получали доступ к странице, связывались с друзьями пользователя и просили предоставить реквизиты банковских карточек.

«Эти просьбы направлялись под различными предлогами: оказания помощи при переводе денежных средств, оплате услуг, получения выигрыша. При этом злоумышленники использовали стиль общения пользователей, к страницам которых был осуществлен несанкционированный доступ», – отметили правоохранители.

После этого деньги с карточек переводились на счета организаций, находящихся за пределами Беларуси.

Правоохранители рекомендуют не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых пользователей; не пересылать реквизиты и фотографии банковских платежных карточек; при подобных просьбах связываться с друзьями напрямую (по телефону или лично).