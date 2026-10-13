Мировой рынок ПК обвалился на 22,4 %

По оценке Gartner, в третьем квартале мировые поставки ПК сократились на 22,4% в годовом сравнении — до 55,4 млн устройств. Рост цен на память и накопители сделал компьютеры дороже и оттолкнул часть покупателей. Однако даже на падающем рынке трое из шести крупнейших производителей смогли увеличить свою долю.

В Gartner отмечают, что подорожание памяти и накопителей уже отразилось на ценах готовых компьютеров. Во втором квартале DRAM стоила в пять раз дороже, чем за тот же период годом ранее. Производители переложили возросшие расходы на покупателей, что стало одной из причин резкого сокращения поставок в третьем квартале.

Последний раз рынок опускался до сопоставимого уровня в начале 2023 года, но тогда ситуация была иной. Сейчас у производителей не накопилось значительных запасов готовой продукции, однако спрос снизился из-за роста цен. Компании сосредоточились на выпуске более дорогих моделей и старались эффективнее использовать имеющиеся комплектующие. В результате в бюджетном сегменте стало меньше предложений. Корпоративные клиенты также отказались от массового обновления компьютерного парка и закупали технику выборочно — например, рабочие станции и ПК с функциями ИИ.

В третьем квартале поставки сократились у всех шести крупнейших производителей. Лидер рынка Lenovo отгрузила 14,99 млн компьютеров — на 22,4% меньше, чем годом ранее. При этом компания сохранила долю в 27,1%. У HP Inc., занявшей второе место, доля снизилась с 21 до 18,7%, а поставки упали на 30,9% — до 10,37 млн устройств. Это самое значительное сокращение среди шести лидеров. По оценке Gartner, на результат HP повлияла ориентация на массовые сегменты потребительского и корпоративного рынков.

Dell поставила 7,58 млн ПК, сократив отгрузки на 25,4%. Доля компании уменьшилась с 14,3 до 13,7%. Apple, напротив, показала наименьшее снижение среди лидеров: поставки сократились на 7,1%, до 5,84 млн устройств, а доля выросла с 8,8 до 10,5%.

Asus заняла пятое место: её отгрузки снизились на 13%, до 4,7 млн ПК, но доля увеличилась с 7,5 до 8,5%. Acer, несмотря на сокращение поставок на 11,2% — до 3,87 млн устройств, также укрепила позиции: её доля выросла с 6,1 до 7%.

Остальные производители вместе контролировали 14,5% рынка против 15,1% годом ранее. Их поставки упали на 25,6%, до 8,03 млн ПК. Всего за квартал на мировой рынок поступило 55,35 млн компьютеров — на 22,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее IDC оценивала сокращение поставок в третьем квартале в 20,1%, до 62,7 млн ПК. По данным этой компании, Apple и Asus также лучше других производителей противостояли спаду, однако Acer вошла в категорию прочих поставщиков за пределами первой пятёрки. IDC также зафиксировала квартальное снижение на 9,1%, что расходится с многолетней сезонной динамикой. В отличие от Gartner, аналитики IDC считают, что доля Lenovo за год уменьшилась.