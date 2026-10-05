HP представила ноутбук премиум-класса HP OmniBook 5

Компания HP представила премиальный ноутбук OmniBook 5 на базе процессоров Intel, а также бизнес-модель ProBook 4, ориентированную на представителей малого и среднего бизнеса.

HP OmniBook 5

HP OmniBook 5 получил тонкий алюминиевый корпус. Габариты устройства составляют 312,4 × 218,9 × 11,7 мм, а масса — от 1,16 кг. Ноутбук оснащается процессорами вплоть до Intel Core 7 350 с тактовой частотой до 4,8 ГГц, до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5-6400 и твердотельным накопителем NVMe M.2 PCIe 4.0 вместимостью до 1 Тбайт.

В конфигурацию входит 14-дюймовый OLED-дисплей, доступный в том числе в сенсорной версии. Максимальное разрешение экрана составляет 2560 × 1600 пикселей, время отклика — 0,2 мс, а пиковая яркость в режиме HDR достигает 620 кд/м². Дисплей обеспечивает полный охват цветового пространства DCI-P3 и защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3. За снижение нагрузки на глаза отвечает функция Low Blue Light.

Заявленное время автономной работы HP OmniBook 5 при воспроизведении видео достигает 42 часов. Аккумулятор ёмкостью 60 Вт·ч можно зарядить до 50% примерно за 30 минут.

Продажи HP OmniBook 5 начнутся в октябре. Стоимость ноутбука составит от 699,99 доллара.

HP ProBook 4

HP ProBook 4 позиционируется как самый тонкий бизнес-ноутбук компании. Модель оснащается процессорами Intel Core 5 или Core 7, до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5x-6400 и SSD-накопителем NVMe объёмом до 1 Тбайт.

Ноутбук получил 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880 × 1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 500 кд/м². Дисплей обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, а также поддерживает технологии Low Blue Light и BrightView.

Толщина корпуса начинается от 12 мм, масса — от 1,18 кг. Конструкция соответствует требованиям стандарта MIL-STD, что указывает на повышенную прочность устройства. Кроме того, ноутбук оснащён клавиатурой с защитой от случайного пролива жидкости.

HP ProBook 4 поступит в продажу в ноябре. Его цена будет объявлена позднее.