В Беларуси начинает действовать "налог на Google"

С 1 января в Беларуси вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым зарубежные компании-поставщики электронных услуг будут обязаны отчислять налог на добавленную стоимость в бюджет Беларуси, сообщает БЕЛТА. Изменения в Налоговый кодекс Беларуси, которые предусматривают налогообложение зарубежных электронных услуг, были подготовлены еще в 2016 году, но вступают в силу только с 2018 года.

В МНС поясняют, что такой временной лаг позволил и ведомству, и компаниям подготовиться к нововведению. По новым нормам, Беларусь будет являться местом реализации электронных услуг, если покупателем является физическое лицо, фактически находящееся на территории страны; оплачивающее такие услуги при помощи счета, открытого в белорусском банке; использующее сетевой IP-адрес устройства, зарегистрированного в Беларуси.

НДС с 1 января 2018 года будут облагаться такие услуги, как предоставление прав на использование программ, игр, баз данных, в том числе стриминг музыки и фильмов. А это значит, что за скачивание игр и мобильных приложений, просмотр фильмов и прослушивание музыки онлайн зарубежные компании-поставщики заплатят НДС в Беларуси. Налогом начнет облагаться предоставление удаленного доступа к электронным книгам, аудио, видео, другим произведениям и электронным публикациям. В перечень попадают и рекламные услуги, в том числе предоставление места и времени для рекламы, равно как и услуги по размещению контента (интернет-площадки и платформы), а также услуги по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Налогом начнут облагаться и автоматические услуги сети Интернет, в том числе поиск данных. В качестве примера можно назвать сводки фондовой биржи в режиме реального времени. НДС начнут взимать и с таких услуг, как предоставление хостинга и доменного имени, доступа к поисковым сетям. В министерстве отметили, что Беларусь ориентируется на тот список плательщиков, который есть в России. Он размещен в открытом доступе на сайте Федеральной налоговой службы, сейчас там 131 компания. Перечень компаний на сайте ФНС разбит на несколько категорий: программное обеспечение и игры; музыка, книги, фильмы; реклама и торговые площадки; поисковые системы и социальные сети; базы данных, хостинг.

В перечне много известных компаний - Alibaba, Amazon, Bloomberg, Booking.com, Netflix International, Nintendo, Samsung Electronics, The Financial Times, Uber B.V., Viber, Wargaming.