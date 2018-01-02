Google разрешила разработчикам начать тестирование таинственной замены Android

Американская корпорация Google разрешила разработчикам начать тестирование новой операционной системы Fuchsia, пишет Chrome Unboxed. Компания выложила документацию, позволяющую загрузить ОС на Pixelbook (собственный ноутбук Google).

Для работы с Fuchsia потребуется две машины: одна служит сервером, вторая — исполнителем. По данным издания, в паре с Pixelbook пока могут работать гибридный планшет Acer Switch Alpha 12 и мини-ПК Intel NUC.

Над Fuchsia работали около года. Google по-прежнему не раскрывает детали операционной системы.

Как пишет The Verge, не совсем ясно, зачем компания начала разработку новой ОС. Возможно, Fuchsia сделали преемником проекта Andromeda — ноутбука, в котором соединились бы системы Chrome и Android. Его так и не реализовали, вместо этого Google объявила, что приложения Android будут доступны для хромбуков.

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

...не соасем ясно, зачем...

Т.е., зачем march ahead? Ответ: без этого мрут. Даже гиганты.

Многие даже не подозревают, сколько новых ОС разработано для миникомпов. Это такие маахонькие универсальные компы, которые годятся и для IoT, и для офиса, и даже для ...игр. Во где журналистам хлебушко-то.smiley

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