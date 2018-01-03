В Беларуси можно будет использовать программные кассы

В Беларуси вместо кассовых аппаратов юридические лица и предприниматели смогут использовать программные кассы, продавая товары или оказывая работы и услуги. Нововведение зафиксировано постановлением Совмина и Нацбанка № 1040/17 от 29 декабря 2017 года.

Программная касса является программным обеспечением, которое осуществляет кассовые операции, сведения о которых будут направляться в систему контроля кассового оборудования (СККО).



Возможны два варианта внедрения программных касс. Первый — на электронных устройствах (ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны), а второй — в центре обработки данных оператора программной кассовой системы (тогда ее эксплуатируют через интернет через идентификацию). Важно, что такое ПО должно выполнять требования законодательства в сфере защиты данных.



Заниматься установкой такой кассы, ее использованием, а также передачей сведений в СККО будут операторы программных кассовых систем, которыми станут юридические лица — резиденты Республики Беларусь, соответствующие требованиям, которые будут установлены МНС.