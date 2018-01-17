Google решила освободить белорусов от «налога на Google»

С 1 января иностранных компаний - поставщиков электронных услуг в Беларуси обязали платить так называемый «налог на Google», или налог на добавленную стоимость. Компания Google взяла дополнительные расходы на себя, не став изменять стоимость услуг для белорусских граждан.

Ранее в Google предупреждали белорусов, что подписка в сервисах будет облагаться 20-процентным налогом. Однако в итоге американская компания решила освободить белорусов от «налога на Google» и поэтому взяла расходы на себя.

Например, стоимость подписки в Google Play Музыка осталась прежней (4,99 доллара), но в эту сумму вошла выплата НДС белорусскому государству (0,83 доллара). То есть Google уменьшила свою прибыль с белорусских пользователей, чтобы сохранить им прежнюю цену на доступ к сервису.