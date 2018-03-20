velcom опубликовал новые цены на услуги связи

Мобильный оператор velcom увеличил стоимость тарифов на услуги мобильной связи. Новые цены появились на официальном сайте компании.

О повышении цен оператор объявил в феврале текущего года. Увеличились абонентская плата, и стоимость популярных услуг: исходящих звонков, мобильного интернета, SMS, MMS и прочих.

Как сообщали в компании, тарифы не должны вырасти больше, чем на 3%. Так, например, стоимость услуг тарифного плана "Комфорт" изменилась следующим образом: абонентская плата — 11,11 рубля (10,79 рубля ранее), звонок внутри сети — 3,36 рубля (3,27 рубля ранее), смс-сообщение — 4,49 рубля (4,36 рубля ранее).