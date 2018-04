€5 000 и юридический адрес в Нью-Йорке: организаторы EMERGE объявили призовой фонд

Технологическая конференция EMERGE, которая пройдет в Минске 17-18 мая и до 20 апреля принимает заявки на конкурс стартапов EMERGE CHALLENGE, объявила главный приз. Победитель получит €5 000 и дополнительные призы от партнеров.

От партнеров конференции Starta Capital победитель получит виртуальный юридический адрес в США. Innov8 Global Labs пригласит лучшую команду на программу акселерации Silicon Valley insiders intensive в Москве. Business Hive Vilnius предоставляет победителю бесплатный доступ к своей экосистеме: акселерационной и инкубационной программе, мероприятиям и экспертизе европейских инвесторов. Общий эквивалент дополнительных призов составит свыше €15 000.

5 финалистов смогут бесплатно пройти Bootcamp в Лондоне от команды Rutech, где они встретятся с британскими инвесторами, акселераторами и потенциальными клиентами. А все финалисты без исключения получат билеты на главную tech-конференцию стран Балтии – TechChill 2019. Также партнеры стартап-треков предложат свои специальные призы победителям.

Принять участие в EMERGE CHALLENGE могут стартапы на ранней стадии развития, получившие не более одного миллиона евро инвестиций с работающим прототипом. География – страны СНГ, Европы и Центральной Азии.

Общая тематика для стартапов – emerging technologies (новейшие технологии, которые кардинально меняют существующие рынки и способствуют развитию новых). Конкурс делится на 5 тематических «треков»: Emerging & Enabling Technologies (разработки в сферах 5G, энергетики, food & agro, здоровье, финтех и др.), PhilTech powered by Rybakov Foundation (технологии для решения социальных проблем), Data & AI powered by Bulba Ventures (стартапы в области искусственного интеллекта и Big Data), Creative tech powered by Create IT (технологии и стартапы в сфере креативных индустрий), Blockchain & Crypto (стартапы, использующие технологию блокчейн и/или планирующие выходить на ICO).

В жюри стартап-треков входят Юрий Мельничек (основатель Bulba Ventures, Maps.me, AIMATTER), Оскар Кнепперс (основатель и СЕО акселератора Rockstart), представители ведущего B2B акселератора Европы Startup Wise Guys Зане Бояре и Эгита Поланска, основатель IoT акселератора из Гонконга Brinc Бэй МакЛафлин, Андрей Гершфельд партнер венчурного фонда Flint Capital, СЕО ИД «Комитет» (tjournal.ru, vc.ru) Даниил Хасаншин, представители Рыбаков Фонда, и венчурных фондов – Haxus, Runa Capital, Speedinvest и многих других.

Прием заявок открыт до 20 апреля 2018. Подробности конкурса – здесь. Всем стартапам, прошедшим в полуфинал, организаторы конференции EMERGE предоставляют бесплатный билет на конференцию и выставочное пространство на площадке Startup Alley конференции.

Вечером 17 мая партнер конференции венчурный фонд Flint Capital проведет закрытое мероприятие для спикеров, инвесторов, партнеров и медиа. По индивидуальным приглашениям от фонда стартапы тоже смогут попасть на закрытое мероприятие. Для этого необходимо заполнить заявку на стартап конкурс EMERGE CHALLENGE или приобрести билет на выставочную зону Startup Alley.