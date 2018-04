ИИ на базе семантической машины Honour Design начал анализировать Декрет №8

Правовое регулирование функционирования IT сектора в современных условиях, направлено на повышение коммерческой эффективности результатов деятельности IT сектора.

Проблема однозначного (математического) понимания юридических документов (регулирующих процесс функционирования IT сектора) всеми участниками процесса, включая IT специалистов, становится одной из определяющих в коммерческой эффективности результатов деятельности IT сектора

Группа белорусских компаний решила объединить усилия в разработке Семантической Машины, как системы поддержки принятия решений, использующей возможности искусственного интеллекта.

Это позволяет представить участников юридически регулируемого процесса и юридический документ как некие цифровые сущности, действующие в алгоритмическом пространстве. Далее в соответствии с технологией формализации процессов высокой степени неопределенности создается пространство условий для однозначного понимания юридических документов всеми участниками описанного процесса.

ход разработки будет представлен в следующих новостях.