В Минске прошел самый массовый кинопросмотр сериалов

Массовый кинопросмотр прошел в Минске. Около 1 тыс человек с вечера до утра смотрели в кинотеатре популярные сериалы. «Ночь дегустации сериалов» провело цифровое телевидение VOKA.

Ночной киномарафон устроили в шести залах мультиплекса velcom cinema. Около тысячи человек бесплатно посмотрели семь популярных сериалов производства студии HBO. Восемь часов зрители провели в кинотеатре, выдержав испытанием сном и сюжетными поворотами. И тем самым установили рекорд – впервые в Беларуси прошел массовый просмотр сериалов такой продолжительности.



Для разрядки между сеансами делали небольшие перерывы, которые заполняли конкурсами и викторинами. Посетители также использовали «паузы», чтобы пообщаться, выпить кофе и перекусить. Некоторые киноманы сражались в настольные игры и снимались в обнимку с картонными «звездами», а один из залов выделили для борьбы с усталостью – он работал как ночной клуб с DJ-сетами и световым шоу.



Киномарафон прошел в формате дегустации: зрителям показали по одному эпизоду каждого сериала. Наибольший интерес вызвал фантастический сериал «Мир Дикого Запада». Зрителей также заинтересовали драма «Большая маленькая ложь» и комедия «Силиконовая долина». Показали и веселый сериал «Развод», а в противовес – серьезный телефильм «Что знает Оливия?». Криминальные сюжеты предложили сериалы «Настоящий детектив» и «Однажды ночью».



Ранее velcom объявил о создании крупного игрока на медиарынке, который займется производством собственного контента и адаптацией мировых шоу и сериалов. Среди планов – собственный ТВ-канал, прямые трансляции футбольных матчей, видео по запросу, дайджест-каналы (Loop Channels) и сверхчёткое ТВ.