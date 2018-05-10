Оператор velcom планирует запустить собственный телеканал в Беларуси

В Беларуси появился крупный игрок на медиарынке, который намерен развивать сегмент ТВ, видео, аудио и другого развлекательного контента. Среди планов – собственный ТВ-канал, прямые трансляции футбольных матчей, видео по запросу, дайджест-каналы (Loop Channels) и сверхчёткое ТВ. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в Минске.

Приход нового сильного игрока позволит вывести рынок контента в Беларуси на европейский уровень.

«В первую очередь это будет способствовать развитию конкуренции, от которой, в конечном счете, выиграют белорусские пользователи. Планы масштабные и затрагивают сразу несколько направлений, которые не ограничиваются лишь цифровым ТВ. В целом, мы бы хотели за несколько лет стать лидером на рынке медиаконтента», – подчеркнул заместитель директора velcom по фиксированной связи и интеграции Антон Бладик.

Новая структура будет заниматься как производством собственного контента, так и адаптацией для белорусского рынка популярных мировых шоу и сериалов. Большая их часть получит развитие под брендом VOKA, а отдельные проекты будут доступны существующим операторам в Беларуси. Распространение получат трендовые форматы, которые сейчас пользуются наибольшим успехом в западных странах, а velcom хотел бы в перспективе заниматься не только вещанием, но и распространением контента.

В ближайших планах – приступить к трансляциям футбольных матчей национального чемпионата. Успешные переговоры на этот счет уже прошли с Белорусской федерацией футбола. Кроме того, планируется вести прямые трансляции с крупных кибертурниров.

Цифровое телевидение VOKA в ближайшем будущем также запустит в Беларуси онлайн-кинотеатр IVI, в котором представлено более 60 тыс. фильмов и сериалов американских и российских киностудий. А еще в страну придет видеосервис START.RU, делающий ставку на российские кино. Развитие в Беларуси получит также сверхчеткое телевидение. Контент в формате 4K уже представлен в VOKA, а в будущем ассортимент станет шире.

«В Беларуси наступает эпоха «умного» ТВ, которое начинает теснить классическое телевидение. Высокий уровень проникновения высокоскоростного интернета создал благоприятные условия для развития рынка OTT (Over the Top), когда для передачи цифрового ТВ может использоваться сеть любого оператора связи, – пояснил руководитель нового подразделения Вячеслав Смирнов.