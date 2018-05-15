Google обновит сервис виртуального хранилища Drive

Компания Google сообщила о закрытии своего облачного хранилища Drive. В ближайшее время сервис претерпит изменения как в названии, так и в ценовом отношении. Об этом сообщается в пресс-релизе корпорации.

Теперь сервис будет называться Google One. Он получит обновленные тарифные предложения и несколько улучшений и дополнений. Новая линейка тарифов будет включать в себя новый план — $2,99/месяц за 200 гигабайт, а опция с 2 ТБ пространства подешевеет с $19,99 до $9,99.

Отныне пользователи смогут делиться пространством с членами семьи. Подписчики планов на 100 ГБ ($1,99/месяц) и больше смогут получить онлайн-консультацию у специалистов по любому продукту или сервису Google. Стоит отметить, что до этого премиум-поддержка была доступна только на тарифном плане G Suite.

Что касается бесплатного объема хранилища, то оно не изменится и по прежнему будет составлять 15 Гб. От плана 1 ТБ за $9,99 в компании отказались.