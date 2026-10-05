Вычислительная база для ИИ: МТС Cloud открывает белорусскому бизнесу доступ к облачному GPU

источники Google
Облачный провайдер МТС Cloud объявляет о запуске нового сервиса для бизнеса — облачных графических процессоров (GPU). Решение предоставляет компаниям мгновенный доступ к высокопроизводительным вычислительным мощностям на базе ускорителей NVIDIA H100 без необходимости закупки и обслуживания собственного оборудования.
Новый сервис пополняет линейку управляемых решений МТС Cloud и ориентирован на компании, работающие с искусственным интеллектом, машинным обучением, обработкой больших данных, рендерингом графики и научными вычислениями. Аренда мощностей в облаке позволяет сократить бюджет на инфраструктуру до 70% по сравнению с покупкой и поддержкой собственного парка GPU-оборудования.
Сервис открывает бизнесу доступ к мощностям GPU для решения множества задач:
· обучение и инференс глубоких нейросетей;
· развертывание и дообучение больших языковых моделей (LLM);
· генеративный ИИ и обработка больших данных;
· высокопроизводительный рендеринг 8K-контента в реальном времени;
· научные симуляции и сложные математические расчеты;
· биоинформатика, расшифровка генома и анализ медицинских снимков (МРТ/КТ);
· финансовое моделирование, анализ рисков и высокочастотный трейдинг;
· облачный гейминг и виртуальные рабочие столы (VDI).
«Мы приходим к выводу, что в эпоху ИИ вычислительная мощность становится таким же стратегическим ресурсом, как когда-то электричество или связь. Кто получает к ней доступ первым — тот первым выводит продукт на рынок. Мы сделали этот доступ безусловным: теперь GPU-мощности доступны белорусским компаниям за минуты — без закупки и без обслуживания. Это и есть та база, на которой отечественный бизнес будет строить свои продукты следующего десятилетия», — комментирует руководитель МТС Cloud Евгений Кондратеня.
Ключевые возможности облачного GPU в МТС Cloud:
· Топовое железо. NVIDIA H100 обеспечивает гарантированную производительность для ресурсоемких вычислений.
· Кастомные конфигурации. Гибкая настройка ресурсов под конкретные задачи, где клиент сам выбирает количество GPU и объем видеопамяти.
· Прозрачная тарификация. Компании эффективно планируют бюджет без капитальных затрат на оборудование, оплачивая только реальное время аренды.
· Быстрый старт. Развертывание вычислительной среды занимает считанные минуты.
Облачный GPU дополняет экосистему МТС Cloud, которая замыкает в едином контуре весь стек: от инфраструктуры и управляемых сервисов до вычислительных мощностей и прикладных решений. Это позволяет белорусскому бизнесу любого масштаба уже сегодня строить ИИ-продукты полного цикла в национальной юрисдикции и без затрат на собственное оборудование.