Вычислительная база для ИИ: МТС Cloud открывает белорусскому бизнесу доступ к облачному GPU

Облачный провайдер МТС Cloud объявляет о запуске нового сервиса для бизнеса — облачных графических процессоров (GPU). Решение предоставляет компаниям мгновенный доступ к высокопроизводительным вычислительным мощностям на базе ускорителей NVIDIA H100 без необходимости закупки и обслуживания собственного оборудования.

Новый сервис пополняет линейку управляемых решений МТС Cloud и ориентирован на компании, работающие с искусственным интеллектом, машинным обучением, обработкой больших данных, рендерингом графики и научными вычислениями. Аренда мощностей в облаке позволяет сократить бюджет на инфраструктуру до 70% по сравнению с покупкой и поддержкой собственного парка GPU-оборудования.

Сервис открывает бизнесу доступ к мощностям GPU для решения множества задач:

· обучение и инференс глубоких нейросетей;

· развертывание и дообучение больших языковых моделей (LLM);

· генеративный ИИ и обработка больших данных;

· высокопроизводительный рендеринг 8K-контента в реальном времени;

· научные симуляции и сложные математические расчеты;

· биоинформатика, расшифровка генома и анализ медицинских снимков (МРТ/КТ);

· финансовое моделирование, анализ рисков и высокочастотный трейдинг;

· облачный гейминг и виртуальные рабочие столы (VDI).

«Мы приходим к выводу, что в эпоху ИИ вычислительная мощность становится таким же стратегическим ресурсом, как когда-то электричество или связь. Кто получает к ней доступ первым — тот первым выводит продукт на рынок. Мы сделали этот доступ безусловным: теперь GPU-мощности доступны белорусским компаниям за минуты — без закупки и без обслуживания. Это и есть та база, на которой отечественный бизнес будет строить свои продукты следующего десятилетия», — комментирует руководитель МТС Cloud Евгений Кондратеня.

Ключевые возможности облачного GPU в МТС Cloud:

· Топовое железо. NVIDIA H100 обеспечивает гарантированную производительность для ресурсоемких вычислений.

· Кастомные конфигурации. Гибкая настройка ресурсов под конкретные задачи, где клиент сам выбирает количество GPU и объем видеопамяти.

· Прозрачная тарификация. Компании эффективно планируют бюджет без капитальных затрат на оборудование, оплачивая только реальное время аренды.

· Быстрый старт. Развертывание вычислительной среды занимает считанные минуты.

Облачный GPU дополняет экосистему МТС Cloud, которая замыкает в едином контуре весь стек: от инфраструктуры и управляемых сервисов до вычислительных мощностей и прикладных решений. Это позволяет белорусскому бизнесу любого масштаба уже сегодня строить ИИ-продукты полного цикла в национальной юрисдикции и без затрат на собственное оборудование.