Samsung Pay стал доступен клиентам банка "Москва-Минск"

Банк Москва-Минск стал четвертым банком в Беларуси, внедрившим с Mastercard сервис Samsung Pay. Сервис позволяет рассчитываться смартфоном в магазинах, кафе и других заведениях. Причем для этого подойдут любые терминалы – как с бесконтактной технологией, так и с магнитной полосой. Новая возможность доступна держателям карт Mastercard.

Для оплаты надо провести по экрану снизу-вверх, открыть приложение Samsung Pay, выбрать карту на экране смартфона и пройти авторизацию пользователя приложения Samsung Pay по отпечатку пальца, PIN-коду приложения или радужке глаза (в зависимости от модели устройства Samsung). После этого надо лишь поднести устройство к терминалу – и покупка будет оплачена. Вся процедура протекает также быстро, как и при использовании обычной карточки.

Во время покупки доступ в интернет не нужен. Смартфон взаимодействует с терминалом при помощи бесконтактных технологии NFC или собственной технологии Samsung - MST. После оплаты на телефон владельца карты поступает уведомление о совершенной операции и предоставляется чек с подтверждением оплаты покупки. Сервисом Samsung Pay можно пользоваться бесплатно – никаких комиссий не предусмотрено.

Оплата картой через Samsung Pay обладае т высоким уровнем безопасности. Так, вместо номера карты используется специальный цифровой код – токен. Кроме того, для каждой транзакции требуется пройти авторизацию пользователя приложения Samsung Pay, а встроенная система, безопасности Samsung KNOX защищает данные не зависимо от операционной системы. Samsung Pay поддерживают более 20 моделей устройств южнокорейского производителя.

«Запуск Samsung Pay предоставляет новые возможности держателям карт. Смартфоном можно быстро и безопасно оплатить товары в магазине или счет в ресторане. Что важно, сервис доступен не только внутри страны, но и за границей. Всё это формирует цифровую реальность, комфортную для обычного потребителя», – отметили в Банке Москва-Минск.