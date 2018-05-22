В сети 4G МТС еще 12 новых городов и поселков Беларуси

В сети 4G МТС еще 12 новых городов и поселков Беларуси. Кроме того, мобильный оператор расширил емкость сети — дополнительные базовые станции заработали там, где уже есть LTE.

В Минской области оценить преимущества связи четвертого поколения теперь могут жители Фаниполи, Щомыслицы, Михановичей, в Могилевской — Дрибина, Белыничей, Быхова, Славгорода. В Витебском регионе к городам, где уже доступна технология, добавились Барань, Городок, Лиозно, Шарковщина и Болбасово. А в Горках, Кричеве, Молодечно, Жодино и Солигорске заработали дополнительные базовые станции.

Таким образом, 4G от МТС доступно более чем в 140 городах и поселках страны. До конца года охватить сетью 4G планируется практически все районные центры Беларуси. Сеть LTE в стране МТС развивает совместно с инфраструктурным партнером beCloud.

 

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Тариф "Безлимитище" от МТС - да ещё и расшарить можно - это сила! yes

Велком спит с 4G. (C)

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