Эксперты зафиксировали вредоносную рассылку фишинговых писем

В середине мая 2018 года специалисты подразделения Expert Security Center компании Positive Technologies (PT ESC) зафиксировали вредоносную рассылку фишинговых писем в организациях кредитно-финансового сектора. По ряду признаков можно предположить, что атака организована группой Cobalt или кем-то из ее бывших участников .

Первое расследование по Cobalt компания Positive Technologies провела в 2016 году: тогда за одну ночь группировка похитила более двух миллионов рублей (в местной валюте) из шести банкоматов одного восточноевропейского банка. В 2017 году к списку обычных для группы Cobalt целей, находящихся в странах СНГ, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, добавились компании, расположенные в Северной Америке, Западной Европе и даже в Южной Америке. Деятельность около 75% компаний, включенных группой в список для рассылки фишинговых писем, связана с финансами. По данным Positive Technologies, только в первой половине 2017 года Cobalt разослала фишинговые письма с зараженными файлами более чем 3 тысячам получателей из 250 компаний в 13 странах мира.

»Cobalt не рассчитывает на одну только невнимательность пользователей или недостатки спам-фильтров на почтовых серверах. Для повышения эффективности своих атак они используют взлом публичных сайтов со слабой защитой для загрузки на них вредоносных файлов, поддельные письма от имени финансовых регуляторов и контрагентов, рассылки не только на корпоративные почтовые адреса, но и на личные адреса сотрудников. Целью рассылки фишинговых писем являются, как правило, компрометация узлов, связанных с управлением банкоматами, и заражение ATM вредоносным ПО для манипуляций с диспенсером. На финальном этапе подставные лица — дропы, или money mules — забирают из банкоматов деньги.

Технические особенности фишинговой рассылки, зафиксированной в мае 2018 года, повторяют различные атаки группы Cobalt. Похожая структура домена для рассылки писем применялась во время атак этой группы на банки России и Восточной Европы. Структура скачанного по ссылкам вредоносного документа схожа с документами, сгенерированными с помощью эксплойт-кита Threadkit, который Cobalt использовала с февраля 2018 года. В ходе новой атаки эксплуатировалась привычная схема доставки загрузчика, предназначенного для скачивания бэкдора, и аналогичный метод расшифровки. Кроме того, бэкдор имеет все те же функции: разведка, запуск программ, загрузка новых модулей, самообновление, самоудаление, поиск антивирусов в системе, шифрование трафика. В данном случае специалисты PT ESC не зафиксировали использования инструментария Cobalt Strike, из-за которого группа и получила свое название, но техника и тактика очень напоминают атаки, которые проводились ранее.