В Беларуси пропавшего человека нашли при помощи квадрокоптера

Потерявшуюся под Уздой пенсионерку нашли при помощи квадрокоптера. Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома. Пожилая женщина трое суток блуждала по лесу, пока ее не спасли. Женщина вышла из дома 30 мая и пропала. Ее нашли только 2 июня.

"На видео с квадрокоптера на одном из участков местности было обнаружено темное пятно, которое могло быть курткой пропавшей. При проверке этого предположения и была найдена пенсионерка", - прокомментировали инцидент правоохранители.

Об использовании квадрокоптеров для поисков людей ранее неоднократно заявлял Министр МВД Игорь Шуневич. Он позитивно высказывался об идеи использования современных технологий для этих целей. Планируется, что в ближайшем будущем квадрокоптеры поступят на вооружение во всех регионах страны.