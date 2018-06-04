В Беларуси пропавшего человека нашли при помощи квадрокоптера

Потерявшуюся под Уздой пенсионерку нашли при помощи квадрокоптера.  Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома. Пожилая женщина трое суток блуждала по лесу, пока ее не спасли. Женщина вышла из дома 30 мая и пропала. Ее нашли только 2 июня.

"На видео с квадрокоптера на одном из участков местности было обнаружено темное пятно, которое могло быть курткой пропавшей. При проверке этого предположения и была найдена пенсионерка", - прокомментировали инцидент правоохранители. 

Об использовании квадрокоптеров для поисков людей ранее неоднократно заявлял Министр МВД Игорь Шуневич. Он позитивно высказывался об идеи использования современных технологий для этих целей. Планируется, что в ближайшем будущем квадрокоптеры поступят на вооружение во всех регионах страны.

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Планируется, что в ближайшем будущем квадрокоптеры поступят на вооружение во всех регионах страны.

На вооружение кого? (С)

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