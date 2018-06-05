В Беларуси запущена первая виртуальная карта с кешбеком

Телеком-оператор velcom с 5 июня запустил первую в стране виртуальную карту с кэшбэком. Проект реализован совместно с платежной системой Visa и Банком «Решение», рассказали на пресс-конференции в Минске.

Виртуальная карта позволяет совершать платежи в ЕРИП (от «коммуналки» до мобильной связи), покупать товары в интернет-магазинах и оплачивать такси. С помощью карточки v-banking также можно забронировать номер в отеле или взять напрокат автомобиль в системах онлайн-букинга. Пользоваться карточкой от velcom можно как в Беларуси, так и в любой другой стране мира.

Виртуальная карта выпускается на платформе международной платежной системы Visa, а эмитентом выступает Банк «Решение». Карточка номинирована в белорусских рублях и предоставляется на год, а само оформление происходит в несколько кликов. Для этой цели достаточно смартфона – открыть счет можно удаленно с помощью мобильного приложения v-banking. Посещать офис банка для этого не требуется: приложение позволяет пройти регистрацию в Межбанковской системе идентификации (МСИ). Созданная Нацбанком платформа просит указать фамилию, имя, личный (идентификационный) номер и номер телефона.

Карточкой можно платить без комиссии в интернете и мобильном приложении v-banking, в том числе в ЕРИП. Для большей безопасности онлайн-покупок предусмотрены технология 3-DSecure и бесплатное SMS-оповещение.

Впервые в Беларуси виртуальная карта обеспечивает возврат части денег – так называемый moneyback. Обратно на счет поступает 2% с каждой покупки в интернете, а на остаток по карте начисляется 3% годовых. Что важно, это распространяется на расчеты не только с белорусскими, но и с зарубежными магазинами и сервисами.

На один номер можно оформить только одну виртуальную карту. Причем сделать это могут абоненты любого мобильного оператора. Пополнить карту можно бесплатно через «v-кошелек» и с карт любого белорусского банка в приложении v-banking. Кроме того, это можно сделать в ЕРИП, наличными или с банковских карт.

В ближайшем будущем виртуальная карта станет еще функциональнее. До конца года её держателям предоставят новые возможности, в том числе ещё не представленные в Беларуси.