Белорусам начнут отправлять "жировки" с QR-кодом

Уже в этом месяце белорусы смогут оплачивать коммунальные услуги при помощи системы быстрого распознования. Обновленные "жировки" с QR-кодом начнут рассылать по всей стране, передает БЕЛТА.

Для оплаты коммунальных услуг можно будет, запустив мобильное банковское приложение, поднести камеру телефона к QR-коду на небольшое расстояние, но не вплотную. Считывание и расшифровка произойдут автоматически. После этого на экране появится лицевой счет, поля для ввода показаний приборов учета воды. Затем, следуя указаниям, останется нажать на виртуальную клавишу "Оплатить", и платеж будет совершен.

В настоящее время возможность оплаты с помощью QR-кода предоставляют своим клиентам Белинвестбанк и БТА-Банк. Другие банки уже рассматривают возможность соответствующей доработки своих мобильных приложений.

Начиная с июня возможность оплаты коммунальных услуг по QR-коду предоставят и некоторые почтовые отделения Минска. Со временем их количество по всей Беларуси будет увеличиваться. В отделениях предполагается оснащение соответствующим оборудованием как минимум одного рабочего места. Для оплаты нужно будет предоставить извещение с кодом, оператор с помощью сканера считает зашифрованную в нем информацию и обработает платеж.

"Этот сервис позволит сократить время обслуживания клиентов. У оператора нет необходимости вводить каждый раз лицевой счет клиента при приеме платежей за коммунальные услуги", - отметили в "Белпочте".

QR-код считывается и с экрана монитора, что будет удобным при оплате извещений, поступивших на электронный ящик. Существует три способа их распространения: на бумаге, в электронном виде, возможно совмещение этих вариантов. Чтобы жировки приходили на электронный ящик, необходимо обратиться в расчетно-справочный центр по месту жительства и написать соответствующее заявление.

