Uber начнет давать в прокат электрические велосипеды

В конце этого лета у жителей Берлина и гостей немецкой столицы будет возможность прокатиться на электро-велосипеде Jump от компании Uber. В дальнейшем компания планирует запустить в прокат велосипеды и в других европейских городах.

В рамках данной программы компания преследует цель обеспечить более мобильное передвижение горожан и решить проблему пробок, с которыми сталкиваются мегаполисы.

В Сан-Франциско – где проходило тестирование программы – и в других городах Калифорнии арендаторы Jump платят 2 доллара за поездку в 30 минут.

Существует множество программ, направленных на сокращение эксплуатации автомобилей: в каждом крупном городе с легкостью можно арендовать велосипед, не потратив на это большое количество времени и денег. Внедрение велосипедов от Uber является частью глобальной программы, призванной отучить людей иметь во владении автомобиль, пишет cnet.