HoloLens от Microsoft помогут слепым ориентироваться в пространстве

Гарнитура очков смешанной реальности HoloLens сможет помочь слепым людям передвигаться внутри зданий и понимать, какие объекты их окружают. Разработчики Калифорнийского технологического института создали приложение-гид для HoloLens на базе функций очков. HoloLens могут отображать пространство и объекты в режиме реального времени, а их динамики запускать звук из разных точек трёхмерного пространства. Создатели использовали эти функции для разработки виртуального руководства для перемещения по кампусу университета.

Женский голос сообщает человеку, что и с какой стороны его окружает: «вниз по лестнице» или «перила с правой стороны». Следуя командам HoloLens, человек с легкостью добирается до комнаты, располагающийся на втором этаже кампуса.

На данный момент приложение протестировало семь человек и все они добрались до нужного места с первой попытки. Профессор из Калифорнийского технологического института и соавтор исследования Маркус Мейстер полагает, что приложение станет базой для создания устройства, помогающим слепым людям ориентироваться в незнакомых помещениях, к примеру, в торговых центрах или отелях.