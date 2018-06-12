В августе автопилот Tesla станет автономным

В августе компания Tesla обновит программное обеспечение системы Autopilot до "Версии 9". Об этом Илон Маск рассказал в своем Твиттере.

Отвечая на вопрос пользователя, жаловавшегося на проблемы с автопилотом, который в настоящее время считается полуавтономным, создатель Tesla рассказал, что обновление до полностью автономной версии выйдет уже через два месяца.

Миллиардер подчеркнул, что в новом апдейте предусмотрены особенности, направленные на обеспечение безопасности водителя и пассажиров. Илон Маск заметил, что работа ПО должна быть направлена в первую очередь на безопасное использование машины. В чем именно будут заключаться особенности обновления и как будет проявляться автономность, он не уточнил.