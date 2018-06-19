В Минске открылась летняя терраса-лекторий для IT-специалистов

*покатепло - это летняя серия мероприятий для IT-специалистов, которая по задумке организаторов охватит несколько образовательных направлений. Особенность проекта - в летней террасе под открытым небом, где можно валяться на траве и лежаках, пить лимонады и наслаждаться легким форматом лекций-пикников.

Совместно с сообществами программистов на террасе будут организованы технические митапы. Для того, чтобы придерживаться летней непринуждённой атмосферы, *instinctools предлагает проводить все ивенты по формуле: 2 лайтнинг-доклада и 1 спикерс-караоке. Спикерс-караоке - вид доклада, когда лектор рассказывает свою тему по незнакомым слайдам, часто смешным и заранее подготовленным организаторами и участниками.

"Запрос на развитие - один из самых частых запросов к работодателю, озвучиваемый ИТ-специалистами на интервью и промежуточных оценочных встречах. Это неудивительно, поскольку именно айтишники понимают ценность времени", – комментирует Марина Бурачевская, HR-Директор *instinctools.

В планах на лето – Java- и Blockchain-пикники. Кроме того, организаторы приглашают на террасу сообщества, которые ищут помещение на лето. Так, по вторникам будут собираться ребята из JSON сообщества, но в календаре еще есть свободные слоты, можно подключиться.

Один из китов, на котором стоит компания *instinctools - это готовность к росту и изменениям. В компании постоянно проводятся тренинги и сессии, и эту практику решили вынести в публичное пространство. Психологи и коучи будут помогать выстраивать отношения с окружающими и работать над карьерным ростом.

В планах *покатепло лекции:

От генов к организму: алгоритмы, по которым работает живая природа

Сообщество в 21-м веке: между сетевым индивидуализмом и разделенной (shared) ответственностью

Эволюция и музыка: неожиданные параллели

Женская и мужская Беларусь: что о нас знает статистика и социология?

Современное искусство и стереотипы его восприятия.

Советский кинематограф как архив: как и зачем смотреть сегодня советские фильмы?

Как можно научиться критическому подходу к исторической информации?

21 июня пройдёт первая лекция из цикла *покатепло изучаем мир. Алгоритмы, по которым работает живая природа . Лекторка - Татьяна Романовская, доцент кафедры генетики биологического факультета БГУ, автор множества научно-популярных статей на сайте «Элементы».

Не учёбой едины, поэтому *покатепло планирует качественный отдых и нетворкинг. На террасе планируются совместные просмотры фильмов и сериалов с обсуждениями, чемпионаты по настольным играм, творческие вечера. К проекту присоединился магазин igromaster.by, поэтому ивенты с настолками будут наполнены и самыми последними новинками, и давно полюбившимися классическими играми.

"Лето - это четверть года, которую можно провести не только весело, но и полезно. Именно с этими мыслями у нас родилась идея проекта *покатепло - серии мероприятий, которые помогут оставаться в тонусе ИТ-специалисту, – добавила Марина Бурачевская. – Мы попробовали собрать интересные темы, достойных спикеров вместе и соединить это с нашей воздушной террасой. Надеемся, что это лето не оставит никого равнодушным ни в *instinctools, ни за его пределами".

Следить за анонсами проекта можно в Google-календаре и на страничке в Facebook