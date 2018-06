Компания Wargaming анонсировала новую игру

Компания Wargaming объявила о том, что в скором времени «Корабли» отправятся в большой поход на PlayStation 4 и Xbox One. Обладатели этих платформ смогут погрузиться в морские сражения с World of Warships: Legends – консольной версией сетевого экшена. Также компания объявила о начале записи на альфа-тест игры, стартующий в июле.

Разработкой World of Warships: Legends занимается та же самая команда из Санкт-Петербурга, создавшая и занимающаяся поддержкой World of Warships для ПК. Как и с консольной версией World of Tanks – наряду с традиционными для World of Warships битвами флотов военно-морская MMO будет содержать эксклюзивный контент и новые игровые возможности.

Релиз World of Warships: Legends намечен на 2019 год.