БПС-Сбербанк запустил новый сайт с онлайн-обслуживанием

БПС-Сбербанк запустил новую платформу сайта, которая отражает современный концепт финансового маркета. Теперь посетители могут сравнивать предложения, подбирать с помощью фильтров продукты и заказывать их онлайн, а также использовать калькуляторы депозитов и кредитов.

Новый сайт отличают свежий дизайн и интуитивно понятный интерфейс. Пользователи могут легко найти необходимую информацию, в том числе, используя фильтр подбора и сравнения банковских продуктов. За удобство восприятия отвечает инфографика, а страницы загружаются практически молниеносно – меньше, чем за секунду.

Банк будет оставаться на связи 24/7: на любой странице сайта можно оставить онлайн-заявку на консультацию или пообщаться с сотрудником в чате. Заодно можно воспользоваться встроенными калькуляторами – валют, вкладов и депозитов. Бизнес клиенты могут в онлайн-режиме заказать презентацию зарплатных проектов. Также предусмотрена отдельная версия для мобильных устройств.