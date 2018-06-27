Безлимитный интернет и бесплатные звонки: МТС дарит подарки на 16-летие

Компания МТС в день своего 16-летия дарит подарки клиентам. С 27 по 30 июня абоненты мобильного оператора получат возможность бесплатно пользоваться безлимитным интернетом или бесплатно вести разговоры внутри сети. Подключить акционное предложение необходимо через приложение «Мой МТС».

С 27 июня в приложении «Мой МТС» абонент может выбрать один из бонусов — безлимит звонков внутри сети или безлимит интернета — и активировать его. После подключения бонусы будут действовать до 30 июня. 

Белорусско-российское совместное ООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)  —  один из старейших белорусских операторов связи. Компания предоставляет услуги связи стандартов GSM 900/1800 и UMTS 900/2100. Учредителями МТС являются РУП «Белтелеком» (51% уставного капитала) и ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (49%). Компания начала предоставление услуг 27 июня 2002 года, став вторым сотовым оператором стандарта GSM в стране.

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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