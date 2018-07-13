В Беларуси запустили переводы на карты зарубежных банков

Приорбанк предоставил возможность отправлять деньги на карточки зарубежных банков в 42 страны мира. Переводы можно совершать через интернет-банк или мобильное приложение.

Пересылать деньги можно с любой карточки Приорбанка, вне зависимости от платежной системы. Получить их могут обладатели карточек Visa или MasterCard, выпущенных банками стран СНГ и Европы.

Для совершения перевода достаточно знать номер карточки, имя и фамилию получателя. Кроме того, нужно быть пользователем интернет-банка или мобильного приложения. Перевод денег осуществляется в онлайн-режиме через меню «На карту зарубежного банка».

В месяц можно перевести не более 4 500 белорусских рублей, а сумма одной операции ограничена 900 рублями. В настоящий момент комиссия составляет 1,2% от суммы операции плюс 1,5 рубля. Плата за перевод рассчитывается автоматически и отображается на экране в момент совершения перевода.