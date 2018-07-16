Компания Itransition привлекла стратегического инвестора

Компания Itransition, ведущий разработчик программных решений и поставщик полного спектра IT-услуг, сообщает о продаже миноритарного пакета акций компании Itransition инвестиционному фонду Baring Vostok.

Сделка позволит компании Itransition значительно усилить сервисное предложение, расширить географию присутствия и продолжить активно развивать отрасль привлекая на работу новых специалистов. Основной упор в новом сотрудничестве будет делаться на усилении позиций компании на ключевых рынках сбыта – США и Евросоюз.

В компании отметили, что сделка со стратегическим инвестором позволит Itransition укрепить свои позиции практически по всем направлениям текущей деятельности. При этом заказчикам и партнерам станет доступен более масштабный спектр IT-услуг.

 
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Опубликовал: KVbot,

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