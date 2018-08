«X-BOOM ждёт успех в Европе, как и в других регионах мира» - LG на выставке IFA в Берлине

На выставке IFA 2018 в Берлине LG Electronics представит расширенную линейку аудиоустройств X-BOOM, в которую, помимо мини-систем и аудиосистем «всё в одном», войдут портативные Bluetooth-колонки X-BOOM Go и «умные» колонки XBOOM AI ThinQ. Само название X-BOOM всегда ассоциировалось с мощностью звука в праздничной атмосфере, что помогло бренду завоевать 35% мирового рынка в категориях мини-систем и аудиосистем «всё в одном».

В свою 60-ю годовщину LG активно развивает свою стратегию в области аудиоустройств, фокусируясь на качестве звука, а также на инвестировании в исследования и разработки. Одним из примеров стратегии стало партнёрство с Meridian Audio, чья технология внедрена в продукты линейки LG X-BOOM. Являясь пионером в производстве инновационных продуктов, Meridian сыграла важную роль в развитии и внедрении революционной аудио технологии Master Quality Authenticated, а также была эксклюзивным аудио брендом для премиальных автомобилей, таких как Land Rover, McLaren и Jaguar.

Мини-система X-BOOM и музыкальная аудиосистема «всё в одном» пользуются особой популярностью у потребителей благодаря своему оглушительному звучанию мощностью от 1800 до 5000 ватт, создающему атмосферу шумной вечеринки. С колесиком Pro DJ каждый сможет почувствовать себя диджеем благодаря креативным функциям микширования и скретчинга и интересным световым эффектам. Любители караоке смогут заглушить вокал практически в любой песне и настроить тональность при помощи функций Voice Canceller и Key Changer, а ручки и колесики Grab & Move позволяют придать новый смысл понятию «портативная аудиосистема».

С включением в линейку X-BOOM Go еще больше любителей музыки смогут оценить мастерство LG в создании аудиоаппаратуры. X-BOOM Go обращается к опыту бренда в создании мощного звучания и праздничного веселья, предлагая пользователям непревзойденное качество и удобство. Благодаря передовой аудиотехнологии Meridian колонки X-BOOM Go обеспечивают чистые верхние частоты и усиленные басы, а также исключительно мощный, точный звук, несмотря на свой компактный размер.

Линейка колонок LG X-BOOM AI ThinQ включает в себя модели WK7 и WK9 и реализует функцию голосового управления при помощи Google Assistant. В отличие от других колонок с искусственным интеллектом в LG X-BOOM AI ThinQ качество звука — на первом месте.

Благодаря сотрудничеству LG и Google персональный ассистент Google Assistant интегрирован непосредственно в продукт как в домашнюю станцию, что позволяет моделям WK7 и WK9 управлять совместимыми с Google Assistant устройствами «умного» дома, а также электроприборами LG, совместимыми с LG ThinQ.

«Расширяя линейку X-BOOM беспроводными и “умными” колонками, LG открывает новые возможности, где X-BOOM стоит во главе всего нашего направления домашнего аудио, — заявляет Со Юнг-чжэ, глава конвергентного подразделения аудио/видео LG Home Entertainment Company. — С компанией Meridian в качестве партнера в области аудиотехнологий мы не сомневаемся в том, что X-BOOM в Европе ждет такой же успех, как и в других регионах мира».

Посетители стенда LG на выставке IFA 2018 в зале 18 смогут своими глазами увидеть продукцию LG X-BOOM и другие инновационные мультимедийные новинки для домашнего использования.