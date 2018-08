Nokia представила смартфоны 5.1 Plus и 6.1 Plus

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, презентовала новые смартфоны Nokia 5.1 Plus и 6.1 Plus. На европейском рынке они появятся уже в ближайшее время.

Аппарат Nokia 6.1 Plus получил безрамочный дисплей 5.8" с разрешением 2280х1080, работает на Snapdragon 636, имеет 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Он оснащен камерой 16 Мп, сдвоенная основная камера имеет характеристики 16+5 Мп.

Бюджетный Nokia 5.1 Plus с такими же размерами дисплея имеет разрешение 1520х720. Используется платформа MediaTek Helio P60 с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб флэш-памяти. Установлены фронтальная камера 8 Мп и основная камера 13+5 Мп.

Устройства 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus работают под управлением ОС Android One. Цена их составит прммерно $250 и $200 соответственно.