Белорусы смогут поручить банку собрать документы на открытие бизнеса

Белорусам предложили собрать за них полный пакет документов для регистрации бизнеса. Сервис, ориентированный в первую очередь на стартаперов, запустил БПС-Сбербанк. Бесплатная поддержка доступна всем желающим через сайт банка.

Сервис «Зарегистрируй свой бизнес» предназначен для тех, кто только собирается открыть свое дело в качестве индивидуального предпринимателя или оформить юридическое лицо. Вместо того, чтобы изучать административные процедуры и собирать нужные бумаги, достаточно заполнить онлайн-анкету. После это на электронную почту будет направлен полный набор документов, которые останется лишь распечатать и отнести в регистрирующий орган.

«Наша задача стать лучшим банком страны для малого бизнеса. Сегодня мы выходим на новый уровень сотрудничества с предпринимателями. Мы расширяем перечень нефинансовых сервисов, которые создают комфортную среду для развития небольших компаний и позволяют экономить время, – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Сергей Суслопаров. – Есть идеальная картинка: предприниматель думает только о бизнесе, не отвлекаясь на решение повседневных проблем. Нам близок такой подход, поэтому рутинную бумажную работу возьмет на себя банк».

Для БПС-Сбербанка сервис «Зарегистрируй свой бизнес» стал очередным проектом в нефинансовом секторе, направленном на стимулирование развития малого бизнеса в Беларуси. Ранее банк открыл в Гомеле Центр развития предпринимательства. В отличие от обычного отделения, здесь можно заключить договор по сопровождению бухгалтерского учета, пообщаться с юристом или нанять внешнего консультанта. Помимо менеджеров банка, в центре работают специалисты компаний-партнеров – бухгалтерских, юридических, страховых и консалтинговых организаций.

Банк также позволяет получить номер расчетного счета в режиме онлайн за 5 минут и обслуживаться по лучшему тарифному плану на рынке за 1 BYN. Кроме того, ИП и юрлицам доступны низкие ставки по кредитам и сервис mobile ID, который позволяет подписывать документы со смартфона.