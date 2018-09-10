Хакеры PowerPool используют в целевых атаках уязвимость нулевого дня

ESET предупреждает о целевых атаках с использованием новой, пока не закрытой производителем уязвимости в Microsoft Windows. По данным телеметрии, атаки нацелены на пользователей в России, Украине, Польше, Германии, Великобритании, США, Индии, Чили и на Филиппинах.

Уязвимость представляет собой локальное повышение привилегий (Local Privilege Escalation), которое позволит выполнять вредоносный код с максимальными правами. Баг связан с работой Планировщика задач Windows и затрагивает версии операционной системы Microsoft Windows с 7 по 10.

Информация об уязвимости нулевого дня была раскрыта 27 августа 2018 года. На момент публикации обновления безопасности отсутствовали.

Всего через два дня после публикации специалисты ESET обнаружили, что эксплойт к новой уязвимости используется в целевых атаках кибергруппы PowerPool. Хакеры несколько изменили опубликованный на GitHub код эксплойта и перекомпилировали его.

Атака начинается с рассылки вредоносных спам-писем с бэкдором первого этапа. Вредоносная программа предназначена для базовой разведки в системе – она выполняет команды атакующих и передает собранные данные на удаленный сервер.

Если компьютер заинтересовал хакеров, на нем будет установлен бэкдор второго этапа, обеспечивающий постоянный доступ к системе. Далее операторы PowerPool использует уязвимость нулевого дня для повышения привилегий. Для перемещения внутри скомпрометированной сети атакующие используют инструменты с открытым исходным кодом: PowerDump, PowerSploit, SMBExec, Quarks PwDump, FireMaster.

Атаки PowerPool нацелены на ограниченное число пользователей. Тем не менее, инцидент показывает, что злоумышленники отслеживают тренды и оперативно внедряют новые эксплойты. Раскрытие информации об уязвимостях до выхода обновлений безопасности может послужить причиной массовых кибератак.