Зафиксирован трёхкратный рост количества вредоносного ПО для умных гаджетов

За первую половину 2018 года «Лаборатория Касперского» зафиксировала в три раза больше вредоносного ПО, атакующего умные устройства, чем за весь 2017 год. При этом в 2017 году подобных зловредов оказалось в 10 раз больше, чем в 2016.

Другими словами, злоумышленники всё активнее задействуют устройства интернета вещей (Internet of Things - IoT) в своих киберпреступлениях, и они не останавливаются лишь на роутерах и умных камерах или Smart TV. Так, в первом полугодии специальные ловушки «Лаборатории Касперского», с помощью которых эксперты собирают данные о новых угрозах для IoT, были атакованы 33 посудомоечными машинами, которые, скорее всего, были заражены через уязвимость, известную ещё с марта 2017 года.

Одним из самых популярных способов заражения умных гаджетов всё ещё остаётся перебор пароля. Поскольку большинство владельцев современной техники редко меняютустановленный производителем пароль устройства, злоумышленникам не составляет особого труда подобрать верную комбинацию. По данным «Лаборатории Касперского», чаще всего атаки методом перебора пароля исходят с бразильских (в 23% случаев) и китайских (17%) IP-адресов.

Главным образом злоумышленники используют заражённые IoT-устройства для организации DDoS-атак: умные гаджеты становятся частью большого ботнета, который по команде атакует определённый веб-адрес, делая его временно недоступным для легитимных пользователей. Интересно, что каждый пятый заражённый IoT-зловредом девайс в итоге стал частью известного ботнета Mirai.

Помимо этого, злоумышленники устанавливают на скомпрометированные IoT-устройства майнеры и потенциально могут задействовать их в генерации криптовалют. Также эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили ряд IoT-зловредов, нацеленных на перехват трафика с последующим извлечением из него данных пользователя, в частности логинов и паролей.