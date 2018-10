Президент компании LG Electronics выступит с докладом на CES 2019

Президент и технический директор компании LG Electronics, доктор И.П. Парк произнесет приветственную речь накануне международной выставки CES® 2019. Выступление доктора Парка состоится в понедельник, 7 января, в MGM Park Theater в Лас-Вегасе, штат Невада, США, начало в 18:30 по местному времени.

Компания LG выступит на CES впервые в истории выставки. В своей приветственной речи доктор Парк представит доклад «Искусственный интеллект для лучшей жизни» (AI for an Even Better Life), в котором он поделится свежими идеями о влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на жизнь пользователей благодаря трем основополагающим элементам: развитие, соединение, открытие. Он расскажет, как инновационные технологии ИИ способны обогатить опыт пользователей дома, в дороге или на работе. В будущем ИИ будет присутствовать во всех аспектах нашей жизни, поэтому компания LG, которая становится не столько производителем устройств, сколько распространителем инноваций, в данный момент активно развивает эти направления.

Доктор Парк, президент и технический директор компании LG Electronics, руководит инновационными проектами в области ИИ, которые представляют собой главную движущую силу компании. Имея за плечами более 30 лет опыта научно-исследовательских разработок в области бытовой электроники, автомеханической робототехники, телекоммуникаций и программного обеспечения, он признан одним из лучших технических директоров в мире за свои достижения в управлении инновационными проектами. Под его руководством научно-исследовательские подразделения продвигали инновации, сочетая традиционные технологии, ориентированные на аппаратные средства, с экспоненциальными разработками в области программного обеспечения.

«Ожидается, что выставка CES 2019 ознаменует переломный момент в развитии ИИ и поспособствует его распространению в сфере товаров и услуг, — сообщает доктор Парк. Стратегия компании LG — превзойти ожидания по улучшению качества жизни потребителей при помощи приложений ИИ, которые будут максимально учитывать их привычки, потребности и пожелания. Эти и другие мысли я планирую развить во время выступления на CES».

Гэри Шапиро (Gary Shapiro), президент и генеральный директор Ассоциации потребительских технологий (CTA), отмечает: «Компания LG — это глобальная движущая сила в авангарде революции ИИ, которая повлияет на практически все крупные отрасли промышленности: информационные технологии, здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт, машиностроение и другие. Мы будем искренне рады видеть доктора Парка на сцене CES 2019 с первой в истории CES приветственной речью компании LG. Мы с нетерпением ожидаем услышать его мнение о будущем ИИ, который призван вывести все грани нашей жизни на принципиально новый уровень».

На выставке CES 2019 примут участие 4500 компаний, которые представят передовые технологии в 20 товарных категориях и продемонстрируют решения, в корне меняющие наш образ жизни, работы и отдыха.

Новейшие товары и услуги компании LG будут представлены на международной выставке CES 2019 с 8 по 11 января 2019 года в комплексе CES Tech East в центре Las Vegas Convention Center (LVCC), центральный зал, стенд 11100.