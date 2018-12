Белорусский Альфа-Банк назвали одним из лучших банков мира

Альфа-Банк (Беларусь) вошел в число 150 лучших финансовых организаций мира. Авторитетный европейский журнал The Banker впервые вручил белорусскому банку премию Bank of the Year.

Международные эксперты назвали Альфа-Банк лучшим банком в Беларуси. Кроме того, ему не оказалось равных в развитии технологий цифрового банкинга в стране.

Награды вручены топ-менеджерам Альфа-Банка на официальной церемонии в Лондоне. До этого члены жюри в течение года анализировали деятельность финансовых организаций в 150 странах. Альфа-Банк оказался лучшим по сумме показателей, охватывающих различные направления банковского бизнеса.

Эксперты премии отметили уникальные возможности мобильного банка InSync: открытие счета за 30 секунд, получение кредита онлайн за 7 секунд и поддержку клиентов в чате 24/7.

Прибыль Альфа-Банка за последние три года оказалась в 3 раза выше, чем весь чистый доход за предыдущие шесть лет. Кроме того, банк утроил число розничных клиентов и в 5 раз повысил аудиторию пользователей мобильного банкинга. Философия банка – быть близким к пользователям, поэтому он широко представлен в соцсетях и мессенджерах. Каждый месяц специалисты Альфа-Банка только в чатах отвечают 30 тыс. клиентов.

Премия Bank of the Year – одна из самых известных в мире. Награды ежегодно вручают лучшим банкам в разных странах. Победителей определяет комитет редакторов, который изучает не только финансовые данные, но и успехи в области внедрениях новых технологий и запуске инновационных сервисов. Большую роль играла и высокая маркетинговая активность.