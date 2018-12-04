Приорбанк предложил владельцам кредиток moneyback до 20%

Приорбанк расширил возможности программы лояльности KEYcard. Теперь и по кредитным карточкам Приорбанка можно получать манибэк до 20% по всей стране.

Программа KEYcard даёт возможность клиентам Приорбанка возвращать часть денег с каждой безналичной операции по карточке в сети партнеров программы. Раньше манибэк начислялся только по дебетовым карточкам, а теперь – и по кредитным карточкам Приорбанка.

«Самое приятное, что не требуется никаких дополнительных действий, – отметили в Приорбанке. – Если клиент уже подключился и является участником KEYcard, то в программе автоматически участвуют все его карточки. При этом, совершая операции с использованием кредитной карточки, сэкономить ещё больше позволяет стандартный манибэк по кредитному продукту Приорбанка. Так, в магазинах одежды и обуви, продуктовых супермаркетах, кафе и ресторанах возвращается 1% от потраченной суммы. Например, с каждых 100 рублей за продукты в среднем можно вернуть обратно 6 рублей».

Недавно к программе присоединился гипермаркет ГИППО в новом ТЦ DiaMond City. Манибэк в размере 1,5% пока доступен только в этом магазине сети, но в планах – подключить и остальные объекты этой торговой сети. Среди новых участников программы также сеть Kari(обувь и детские товары) с манибэком до 5% и столичный ЦУМ, в котором можно получить манибэк 1% в дополнение к привычным скидкам универмага.

Таким образом, сеть партнеров KEYcard насчитывает более 300 торговых точек. Размер манибэка зависит от конкретной торговой сети. На покупке одежды можно экономить до 10%, техники – 1-3%, а мебели – 2-4%. В кафе и ресторанах в среднем можно «сбросить» со счета 5%. Также можно вернуть часть денег в медицинских центрах, салонах красоты, аптеках и службах такси. Денежные средства поступают обратно на счет клиента в Приорбанке суммарно один раз по итогу месяца.

Подключиться к KEYcard можно бесплатно в Интернет-банке Prior Online, мобильном приложении или в любом отделении Приорбанка. Держатели карточек Приорбанка могут не только экономить на шопинге, но и оценивать предложения партнеров программы в Личном кабинете на сайте программы лояльности. Там же можно составить «лист желания» – по сути, график покупок для расчета манибэк на нужный период. На основе предпочтений владельца карты формируются эксклюзивные предложения.